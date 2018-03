Roberto Chale asegura que la gente elegiría a Gareca antes que a PPK

El ex mundialista Roberto Chale se ha caracterizado por sus polémicas declaraciones y esta vez, fiel a su estilo, aseguró que si dependiera de la gente elegirían como presidente del Perú al técnico de la Selección PeruanaRicardo Gareca, antes que al actual mandatario PPK.

En diálogo en Radio Ovación, el ex técnico de Universitario de Deportes comentó lo siguiente: “Hay una expectativa muy grande, creo que Gareca goza de una popularidad que si a la gente le dices Gareca o PPK para presidente, la gente te dice que Gareca, bajas del caballo a San Martín y lo ponen a él y la gente aplaudiría. Aunque hay una pena muy grande dentro de la selección porque el doctor Alva no ha sido incluido en el viaje a Estados Unidos y eso me parece mal, él ya es una persona que no es un jovencito y es un golpe duro. Y todo por el tema de la nutricionista”.

Seguidamente, Roberto Chale fue sincero al opinar que la Selección Peruana tiene serias chances de pasar la fase de grupos: “Yo creo que sí, estos muchachos van a enfrentar a Francia y es una cosa maravillosa, es el partido más esperado y esperamos ganarle a Francia y también a Dinamarca y Australia”.

Por otro lado, Chale también habló sobre la situación de Paolo Guerrero: “Es el referente del seleccionado y está fuera de forma. Yo que he sido futbolista estaría muy preocupado. Ojalá pueda recuperarse y volver a su real valía. Yo recuerdo que un tirón en el pubis me demoró más de un año, estaba fuera de distancia y me costó volver a la regularidad”.

Finalmente, Roberto Chale fue consultado sobre la posible convocatoria del delantero del Colonia alemán, Claudio Pizarro, a lo que contestó: “Si puede alimentar que el mundo conozca nuestro país es indudable que tiene opción. Ojalá que de aquí hasta el primer partido haya convencido a Gareca”.