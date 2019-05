Ricardo Gareca tranquiliza a todos y confía que Jefferson Farfán jugará la Copa América

Jefferson Farfán regreso a nuestro país lesionado tras una lesión sufrida con su cuadro, el Lokomotiv Moscú; sin embargo, Ricardo Gareca, confía que la ‘Foquita’ llegará en óptimas condiciones para jugar la Copa América Brasil 2019 con la Selección Peruana, así como tener un par de minutos en el segundo amistoso que se realizará en el Estadio Monumental de Ate.

“Jefferson va a estar, por lo que me dijeron, no sé si para los dos (amistosos), pero para el segundo amistoso tiene grandes chances de estar. Para tranquilidad de ustedes, no hay nada de qué preocuparse, no hay preocupación que transmitirle o que nosotros como comando técnico estemos preocupados respecto a la designación de estos muchachos que fueron designados para la Copa América”, indicó Ricardo Gareca en la Videna.

Jefferson Farfán realiza trabajos diferenciados con la Selección Peruana, buscando cumplir su etapa de recuperación sin contratiempos.

Selección Peruana enfrentará a Costa Rica el próximo miércoles 5 de junio, mientras que el domingo 9, lo hará frente a Colombia, ambos en el estadio Monumental. Para este último duelo, se podría contar con la presencia del jugador estrella del Lokomotiv Moscú.