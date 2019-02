Ricardo Gareca pide a Christian Cueva que se consolide en un club y coja regularidad

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, habló con FOX Sports Radio Perú y dio su opinión sobre la situación de Christian Cueva quien hasta hace poco era un fichaje seguro a Independiente de Avellaneda y hoy suena con fuerza para el Santos FC brasileño. El preparador de la ‘Bicolor’ espera que ‘Aladino’ se establezca por fin en un club, coja regularidad y vuelva a la ‘Blanquirroja’.

Ricardo Gareca fue bastante claro y le pidió a Christian Cueva que se establezca en un club, que se consolide, que se adapte y que tenga continuidad, ya que ello permitirá que llegue a la Selección Peruana con una mejor disposición.

“Es algo que me sorprende. Por lo que me habían dicho que (el traspaso de Cueva a Independiente) estaba cerrado y no sé qué sucedió para que se caiga su pase. Es un jugador observado por Santos, debe haber un seguimiento. Cueva está posicionado en el mercado y aquí en Sudamérica lo conocen muy bien y le haría muy bien a él y a nosotros (que juegue en Brasil o Argentina) porque estaría cerca”, expresó Ricardo Gareca en Fox Sports Perú.

“Me gustaría que se establezca en un lugar y que tenga continuidad. Un par de años y ya conoces al club, el idioma, pero si cambias, cambias y cambias no logras eso. Enfocarse en lo deportivo es importante, cuando uno se enfoca sabe lo que quiere, de lo contrario nunca se termina de adaptar”, agregó Ricardo Gareca.

Sin embargo, Ricardo Gareca reconoció que Christian Cueva, así como otros futbolistas de la Selección Peruana, siempre ha mostrado una entrega total por la camiseta blanquirroja.

“Con la selección, Cueva se mete mucho y deja todo de lado, tenemos esa particularidad de jugadores que logran eso. Pero si tiene claro el panorama, es mucho mejor”, concluyó Ricardo Gareca.