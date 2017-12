Ricardo Gareca: “en vez de ayudar a Paolo Guerrero lo están condenando”

La Selección Peruana mantiene con gran expectativa lo que será el veredicto del Comité de Apelaciones de la FIFA. Luego que la defensa legal del delantero Paolo Guerrero presente los informes necesarios, se espera la reducción de su sanción para que pueda jugar en el Mundial Rusia 2018. En entrevista con la Radio Rivadavia de Argentina, Ricardo Gareca expresa confianza en su dirigido.

“Es difícil reemplazar a un jugador como Paolo Guerrero, uno confía en que se le pueda reducir la pena. Sin embargo, creo que en vez de ayudarlo, lo están condenando”, declaró Ricardo Gareca.

“Tenía muchas ganas de dirigir a una selección cuando me fui de Vélez, conseguir un logro tan importante como la clasificación al Mundial te vuelve a posicionar. Al inicio, el equipo siempre trató de jugar y ser protagonista, pero no se nos daban los resultados. Gracias a Dios en el 2017 no perdimos ningún partido y eso nos dio la posibilidad de estar en la Copa del Mundo”, agregó.

Finalmente, habló sobre los rivales que tendrá la Selección Peruana en la fase de grupos del Mundial Rusia 2018. “Ojalá podamos hacer un gran Mundial. Salvo Francia, los otros tres llegamos de la misma forma a esta Copa del Mundo. Nos tocó un grupo difícil”.

Como se recuerda, Perú jugará ante Croacia e Islandia el 23 y 27 de marzo del próximo año. La FPF aún no confirma sus dos últimos rivales del mes de junio antes de partir a Moscú.