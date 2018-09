Gareca sobre Ruidíaz: "es el jugador que más he convocado a la selección"

El delantero Raúl Ruidíaz será la principal alternativa de Ricardo Gareca en la ofensiva nacional para los partidos amistosos ante Holanda y Alemania, según lo anunció el entrenador de la Selección Peruana en conferencia de prensa.

Y si quedan dudas respecto a los constantes llamados del delantero del Seattle Sounders, el ‘Tigre’ explicó por qué siempre suele ser considerado por el comando técnico de la ‘Blanquirroja’.

“Raúl Ruidíaz debe ser el jugador más convocado de nuestra época. A nosotros no nos falta nada para convencernos. No es que no sea considerado, a nosotros nos convence como jugador, profesional y persona, en todo aspecto”, señaló Gareca.

“Es un jugador de mucha consideración, él tendrá sus minutos como titular o entrando en el segundo tiempo”, añadió el DT de la Selección Peruana sobre las oportunidades del ex Universitario de Deportes.