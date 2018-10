Ricardo Gareca opinó sobre el rendimiento de Raúl Ruidíaz en la Selección Peruana

En la conferencia de prensa brindada por Ricardo Gareca, el estratega argentino se refirió a lo que aportó el delantero Raúl Ruidíaz durante la goleada que propició la Selección Peruana a Chile en el Hard Rock Stadium.

“Raúl es muy importante, tuvo situación y es importante tenerlo, es un goleador”.

“Después tuvo un trabajo táctico muy importante, yo lo veo en un momento muy bueno, que la emboque o no emboque, él no tiene que claudicar, es un jugador muy seguro, no estamos preocupados, podemos ver otros jugadores, pero él sabe la confianza que tenemos”, prosiguió Ricardo Gareca.

Si bien la ‘Pulga’ pudo poner por delante a Perú en el primer tiempo, las sensaciones que deja el jugador del Seattle Sounders en el entrenador siguen siendo positivas pese a su deuda con el gol.

Cabe resaltar que Raúl Ruidíaz también apunta a ser titular contra Estados Unidos.

