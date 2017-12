Ricardo Gareca explicó a la FIFA cómo se dio la clasificación de Perú al Mundial

Un corresponsal de la FIFA realizó una entrevista exclusiva a Ricardo Gareca, el técnico de la Selección Peruana que logró la hazaña de clasificar a Perú a un Mundial después de 36 años. El técnico argentino llegó a silenciar a sus detractores cuando tomó el gran reto de cambiar la imagen de la bicolor y de llegar a una competición internacional después de tres décadas.

“El fútbol es un juego increíble. Los ídolos se convierten fácilmente en villanos, si de repente deciden cambiar el equipo. O viceversa: un jugador de fútbol es elevado al rango de héroe, anotando el gol ganador en el partido más importante”, señala la FIFA en su web oficial.

“Sobre ese objetivo, me recordaban todo el tiempo mientras trabajaba en Perú, pero no creía que tuviera dinero detrás de mí. Jugué para el equipo nacional de Argentina e hice lo que tenía que hacer. Nada personal. Sin embargo, si alguien decide que le debo algo a alguien, o algo con el mismo espíritu, por favor, vamos a la mundial. ¡Está claro que no me dicen esas cosas! Pero uso el apoyo incondicional y siento la actitud más cálida hacia mí”, explica Ricardo Gareca a la FIFA.

30 июня 1985

Гол игрока сборной Аргентины Рикардо Гареки в отборочном матче c Перу (2:2) оставляет перуанцев за бортом ЧМ-1986



16 ноября 2017

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека выводит команду на #ЧМ2018



Интервью с Гарекой: https://t.co/RVjmsM5UKlpic.twitter.com/9sYt1q6h9q — Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 11 de diciembre de 2017

La clave del éxito

“Lo más importante es cómo todos los jugadores reaccionaron a la tarea. No tenemos un equipo de estrellas, sino jugadores, cada uno de los cuales merece un lugar en el equipo. Algunos de ellos son muy jóvenes, quizás no son muy conocidos, pero ya juegan un papel importante. Cabe señalar que los jugadores de fútbol peruanos son técnicos, físicamente fuertes, se adaptan bien al oponente. partidos del campeonato nacional se llevan a cabo en todo tipo de condiciones: a una altura, y en el calor y en un césped natural y sintéticos … Esta capacidad de adaptación, por supuesto, nos ayudará en Rusia”, afirmó el técnico de la Selección Peruana.

La gratitud de los hinchas

“El país nos expresa su gratitud. La gente muestra con gran conmoción sus sentimientos. Vemos la apreciación de todos los segmentos de la sociedad. No ganaremos este boleto, el golpe psicológico sería cruel. Ahora los fanáticos miran hacia el futuro con esperanza. Todavía se sorprenderán cuando vean cuántos peruanos vendrán a Rusia”, acotó.

Partido decisivo con Nueva Zelanda

“Hemos llevado a cabo con mucha energía el último segmento de la campaña clasificatoria. Bien entendido que podemos convertirnos en el último equipo en ser seleccionado para la Copa del Mundo, y bien preparados para esto. Detrás de nosotros teníamos una epopeya larga, y ahora era necesario darse cuenta de la oportunidad que había caído. La Federación de Fútbol brindó una asistencia muy importante. Ella organizó un vuelo charter a casa inmediatamente después del primer partido en Nueva Zelanda. Gracias a esto, nos encontramos rápidamente en Lima, para aclimatarnos y para relajarnos”, señaló el seleccionador.

Grupo C: Francia, Australia, Perú y Dinamarca

“Personalmente para mí no juega un papel importante, lo que nos define como rivales. Este torneo reunirá a los equipos más fuertes del planeta, y por lo tanto solo debemos prepararnos lo mejor posible para el Mundial. Si hablamos de mi equipo, la palabra clave aquí es la iniciativa. Quiero que mis muchachos mantengan los hilos del juego en sus manos en un partido con cualquier oponente y con cualquier desarrollo de eventos. Haremos nuestro mejor esfuerzo para complacer a nuestros fanáticos, se lo merecen”, dijo.