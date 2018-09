Ricardo Gareca explicó la ausencia de Alexander Callens en la Selección Peruana

El estratega argentino Ricardo Gareca conversó con Radio Ovación para explicar la ausencia del defensor Alexander Callens en las diversas convocatorias que ha realizado para los partidos de la Selección Peruana (Copa América y Eliminatorias).

“Callens siempre fue considerado, hay cantidad de jugadores que siempre son considerados y por ahí posiblemente acumulen los méritos para estar”.

“Muchas veces el jugador me da indicios desde el entrenamiento, en el campo de juego, en las declaraciones también nos fijamos”, agregó Ricardo Gareca.

Por otro lado, el ‘Tigre’ indicó que el futbolista nacional debe mostrar un gran interés por vestir la camiseta de la Selección Peruana para intentar ser considerado en un futuro.

“Muchas veces yo tengo que ver un deseo, las ganas que tenga de participar. Por ejemplo me ha tocado a algún jugador citarlo en una convocatoria, tener algún inconveniente, citar a otro que no estaba y he tenido diferentes respuestas. Algunos jugadores han venido volando, no les importó no estar en la primera convocatoria y también he encontrado una respuestas de ‘no’ y eso para mí también es muy importante, el deseo de estar en la selección. A algunos les basta con que uno los tenga en cuenta y a otros solo les interesa ser convocados y si no son convocados no les interesa y eso es importante”.

Cabe resaltar que Alexander Callens viene realizando una gran temporada con el New York City de la MLS.