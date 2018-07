Renuncia el Comité Consultivo de la FPF

Tras los escándalos de corrupción que vinculan al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, el Comité Consultivo evaluó la situación y todos sus miembros decidieron dar un paso al costado.

El Comité Consultivo lo integraban Gianfranco Catagnola, Felipe Cantuarias, Alfredo Ferrero, Paolo Sacchi y Luis Carrera, quienes optaron por separarse de sus labores en el ente rector del balompié peruano debido a las diversas pruebas que vincularían a Edwin Oviedo en una red de corrupción que involucraría a empresarios, jueves y fiscales.

Sin embargo, la decisión se renunciar a la FPF se habría concretado una vez publicado el audio donde se escucha a Edwin Oviedo conversando de manera coloquial con César Hinostroza, juez implicado en un supuesto caso de tráfico de influencias con el titular de la FPF.

A de pesar que muchos sectores, desde directivos de la propia FPF, pasando por trascendidos en la prensa que Juan Carlos Oblitas y Antonio García Pye exigieron a Oviedo aclare su situación, hasta hechos como la renuncia del Comité Consultivo, esto no ha hecho desistir a Edwin Oviedo, quien ha asegurado que hasta no probar su culpabilidad no dejará la presidencia de la FPF.

La respuesta de Oviedo tras la renuncia del Comité Consultivo

Tras hacerse pública la renuncia del Comité Consultivo, la FPF emitió un comunicado firmado por Edwin Oviedo, donde muestra su pesar por la decisión tomada por los integrantes del Comité. En la misiva se detalla lo siguiente:

Carta de la FPF, firmada por Edwin Oviedo, donde se manifiesta tras la renuncia del Comité Consultivo | Foto: FPF/twitter

“Agradezco profundamente la labor del Comité Consultivo de la Presidencia de la Federación Peruana de Fútbol, cuya renuncia se ha hecho pública hoy. Este órgano ha sido un apoyo fundamental para mi gestión al frente de la institución”.

”Aun cunado su rol no era vinculante, estos profesionales orientaron y respaldaron las reformas emprendidas y las decisiones tomadas por esta gestión, sobre todo en los momentos más difíciles. Valoramos su reconocida experiencia y gran compromisocon el desarrollo de nuestro fútbol”.

”Entiendo, aunque lamento, que en las circunstancias actuales prefieran dar un paso al costado, y espero que cuando se aclaren todos los temas que hoy generan polémica vuelvan a sumarse a este proyecto”.