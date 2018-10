Reinaldo Rueda tildó de "preocupante" derrota de Chile ante la Selección Peruana

El entrenador Reinaldo Rueda conversó con la prensa en la zona mixta del Hard Rock Stadium para expresar su incomodidad por el juego mostrado por Chile en el partido amistoso contra la Selección Peruana (0-3).

“Cuando se produce el 1-0 Perú tomó mucha confianza y comenzaron a desarrollar un juego más claro. Nos faltó tener la pelota, nos faltó profundizar y eso logró que Perú se haga cada vez más sólido, sus goles fueron letales para el resultado”.

“Duele y preocupa, porque si nos dejamos llevar por los últimos 30 minutos somos un desastre, pero si vemos los primeros 60 minutos quizás no hicimos un buen juego, pero mantuvimos un nivel”, agregó Reinaldo Rueda.

Sobre los nuevos jugadores que integran la selección, el estratega colombiano espera encontrar la nueva ‘generación dorada’ para lograr cosas importantes de cara a lo que se viene en el futuro: la Copa América de Brasil 2019 y las Eliminatorias para Qatar 2022.

“Esperamos encontrar un equipo que logre esa fortaleza que caracterizó a la generación dorada. Hay que tomar decisiones antipopulares. Hay muchos jóvenes que todavía no han ganado, entonces no son queridos, no tienen credibilidad, porque hay una generación que no le dio un lugar”.

Cabe resaltar que la Selección Peruana superó sin inconvenientes a Chile por 3-0 gracias a un doblete de Pedro Aquino y un autogol de Enzo Roco.