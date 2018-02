Alan Diez y Daniel Kanashiro rompen en llanto tras conocer la muerte de Daniel Peredo

En Capital Deportes, los conductores deportivos, Alan Diez y Daniel Kanashiro, lamentaron la triste noticia tras el fallecimiento de Daniel Peredo. La noticia se dio a conocer en las primeras horas de la tarde, donde se confirmó que el periodista deportivo sufrió un paro cardiaco cuando se dirigía a la Clínica San Felipe.

“No lo podemos creer todavía. No nos pidan fluidez en las ideas, en las palabras. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para sostenernos al aire. Fundamentalmente comunicarles, la triste y lamentable noticia”, señaló Daniel Kanashiro.

“Todos recordamos a Daniel. Convivíamos con él todos los días, todas las horas. Era una persona especial y gran profesional, uno de los mejores que conocí en mi vida, por su himildad, capacidad, y toda la chispa”, agregó el periodista deportivo en Capital Deportes.

“La vida es injusta, pero tampoco quiero renegar el estilo, renegar un poco lo que significa nuestro paso por este mundo. No quiero en estos momentos sacar un tipo de conclusiones. Los lunes para un grupo importante de periodistas deportivos era un ‘lunes de pichanga’”, continuó.

_“Qué tan difícil es hacer un programa de radio cuando conoces a una persona desde el año 91. Daniel, un tipo que tuvo muchas virtudes, buen papá. Deja dos lindas niñas, una esposa maravillosa como Milagros. Estoy sentado aquí por Daniel. Es él quien me llama a mí y me dice ‘oye reemplázame que me voy 15 días de viaje’. Es muy difícil hacer el programa hoy día”, dijo Alan Diez.

“Les pido a todos los oyentes que se despidan con un beso de sus hijos. Díganles que los aman porque no sabemos si vamos a regresar. Amen a sus padres, a sus hijos. Lo que ha pasado con Daniel me puede pasar a mi mañana o a cualquier oyente que está en sintonía del programa. Por favor, disfruten de la vida sin excesos, pero disfrútenla. No pierdan un segundo en abrazar a sus viejos”, agregó.

Daniel Peredo falleció a los 48 años

El fútbol peruano está de duelo. La voz que aspiraba a gritar los goles de nuestra selección en el Mundial Rusia 2018 se apagó de improviso. El comentarista deportivo Daniel Peredo murió este lunes 19 de febrero en la Clínica San Felipe, víctima de un paro cardíaco. El periodista tenía 48 años. Deja esposa y dos hijas menores de edad.

En noviembre de 2017, Daniel Peredo narró el último partido oficial de la Selección Peruana ante Nueva Zelanda, por el repechaje a Rusia 2018, que le dio a la bicolor la posibilidad de acceder a la cita mundialista después de 36 años.

Daniel Peredo laboraba como comentarista en RPP Noticias y Movistar Deportes.

“Daniel ha tenido los momentos más gloriosos y más bonitos por mucho tiempo. Esto es la vida y hay que aceptarlo. Abrazo profundo para su familia”, comentó el periodista deportivo Erick Osores en entrevista con Canal N.

