Perú vs. Uruguay EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por el hexagonal final del Sudamericano Sub 17 vía Movistar Deportes y Latina

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no te pierdas el minuto a minuto entre la Selección Peruana vs la Selección de Uruguay por la quinta y última fecha del hexagonal final delSudamericano Sub 17, el cual se realizará este domingo 14 de abril a las 9.10 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de Movistar Deportes y Latina, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Perú vs. Uruguay se juegan el pase al Mundial de la categoría en un choque donde a los locales solo les sirve ganar, mientras que los charrúas obtendrán su boleto solo con el empate. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá a los clasificados del Sudamericano Sub 17 al Mundial a disputarse en Brasil.

Perú vs. Uruguay abren la última jornada del Sudamericano Sub 17 que se disputó en Lima y que ya tiene dos clasificados al Mundial: Argentina y Chile, y a cuatro países compitiendo por los dos últimos cupos. Uruguay y paraguay tienen la primera chance de avanzar mientras que los locales junto a Ecuador dependen de ganar y esperar qué pasa en otros partidos.

Perú vs. Uruguay: probables alineaciones

Perú: Massimo Sandi; Kluiverth Aguilar, José Racchumick, Joao Montoya, Mathias Llontop, Alessandro Burlamaqui, Jeremi Escate, Yuriel Celi, Óscar Pinto, Sebastián Cavero; Nicolás Figueroa.

Uruguay: Lukas González; Enzo Siri, Axel Prado, Pedro Milans, Vicente Poggi; Braulio Guisolfo, Kevin Alaniz, Alexander Machado, Matías Ocampo; Maximiliano Juambeltz, Matías Arezo

Perú vs. Uruguay: La Previa

Entonces, sin saber cómo quedarán los otros países, Perú sale con la obligación de ganarle a Uruguay para superarlos en puntos en la tabla de posiciones y esperar lo que suceda con Ecuador y Paraguay para saber si su destino está en Brasil 2019.

Los dirigidos por Carlos Silvestri, para no pasar contratiempos ojo, no clasificar , tienen que ganar por una diferencia mayor a los tres goles. Así obliga a Ecuador a golear a Argentina por más de 4 goles y a Paraguay a, por lo menos, empatar contra Chile. Recordemos que los albicelestes y ‘La Roja’ pelean por el título del certamen.

Los de Carlos Silvestri, de una primera parte espectacular, donde sumaron ocho de 12 puntos posibles, no saben de triunfos el hexagonal final y en la última jornada la presión aumenta en estos chicos que quieren dejar atrás la historia de los ‘Jotitas’ y escribir con sus goles y gambetas un nuevo libro de cosas positivas en el fútbol peruano.

Ahora es cuando estos chicos deben mostrar que pueden ser más grandes que cualquier mal resultado que se presentó en el camino y que, al público que irá al estadio San Marcos, le regalará una sonrisa y la ilusión de que hay una nueva camada de futbolistas para el futuro.

Perú vs. Uruguay: horarios del partido

Perú 4:30 pm. | Movistar deportes y Latina

Ecuador 4:30 pm. | Gol TV, Mach Deportes

Colombia 4:30 pm. | Caracol

Bolivia 5:30 pm. | Bolivia TV, Cotas Cable TV

Venezuela 5:30 pm. | La Tele Tuya

Paraguay 5:30 pm. | RPC, Unicanal

Argentina 6:30 pm. | TyC Sports

Chile 6:30 pm. | Canal 13

Uruguay 6:30 pm. | VTV

Brasil 6:30 pm. | SporTV

España 10:30 pm.