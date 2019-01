Perú vs Uruguay EN VIVO ONLINE VER AQUÍ por la fecha 1 del Sudamericano Sub 20

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Fiscal de Talca no te pierdas el minuto a minuto del partido entre la Selección Peruana vs la Selección de Uruguay por la fecha 1 del Grupo B del Sudamericano Sub 20 Chile 2019, el cual se llevará a cabo este viernes 18 de enero a las 5.30 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de Latina y Movistar Deportes, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Perú se verá las caras con Uruguay en el inicio del Sudamericano Sub 20, que otorga cuatro cupos para el Mundial de la categoría y tres boletos a los Juegos Panamericanos. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que marcará el estreno de ambas selecciones.

Al mando de Daniel Ahmed, la selección peruana empezará a luchar por el sueño de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo de la categoría. Al menos, de acuerdo a las palabras del entrenador argentina, hay confianza.

“Tenemos una expectativa linda con el sueño de ir al Mundial de Polonia. Sabemos que es un Sudamericano con 10 selecciones muy buenas, pero Perú está preparado para enfrentar a cualquiera selección”, afirmó Daniel Ahmed en la previa.

Perú vs. Uruguay: Posibles Alineaciones

Uruguay: Renzo Rodríguez; Ezequiel Busquets, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Maximiliano Araújo; Nicolás Acevedo, Rodrigo Zalazar, Nicolás Barrios, Emiliano Gómez; Darwin Núñez y Nicolás Schiappacasse. DT: Fabián Coito.

Perú: Emile Franco; Fabio Rojas, Alec Deneumostier, Bryan Velarde, Dylan Caro; Oslimg Mora, Walter Tandazo, Carlos Huerto, Jairo Concha; Marcos López y Sebastián Gonzáles. DT: Daniel Ahmed.

Perú vs. Uruguay: La Precia

El entrenador argentino indicó que la idea es ir paso a paso en la competencia. “Sabemos que el sueño es Polonia, pero el primer paso de ese camino es Uruguay y debemos concentrarnos que lo que es Uruguay. A partir de ese paso, pensar en el segundo que es Paraguay y así sucesivamente”, agregó.

Perú, liderado por Jairo Concha en duda para el estreno en el Sudamericano Sub 20 y Marcos López, viene de ganar un cuadrangular en noviembre pasado en tierras venezolanas, en el que se midió con Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Uruguay, campeón del Sudamericano Sub 20 el 2017, buscará revalidar su título. Del total de la plantilla de los ‘Charrúas’, un tercio milita en clubes del extranjero, entre los que destacan Franco Israel (Juventus) y Nicolás Schiappacasse (Atlético de Madrid).

“La idea es que sea un equipo dinámico, que mueva la pelota, que tenga profundidad y en el que también participemos todos en la recuperación de la pelota”, indicó el entrenador Fabián Coito, en entrevista con Ovación Digital de su país.

Perú vs. Uruguay: horarios del partido

Ecuador – 5:30 p.m.

Perú – 5:30 p.m.

Colombia – 5:30 p.m.

México – 4:30 p.m.

Bolivia – 6:30 p.m.

Chile – 6:30 p.m.

Argentina – 6:30 p.m.

Uruguay – 6:30 p.m.

Paraguay – 6:30 p.m.

España – 11:30 p.m.