Perú vs Uruguay: Ricardo Gareca dijo esto sobre salida de Cueva previo a los penales

A pocos minutos para acabar el tiempo reglamentario en el Perú vs Uruguay, por la Copa América 2019, Ricardo Gareca decidió la salida de Christian Cueva por Raúl Ruidíaz. Descartada la dolencia de ‘Aladino’, muchos sobreentendieron que se trataba de un cambio táctico previo a la tanda de penales.

Culminado el compromiso, y confirmada la clasificación de Perú a semifinales, Ricardo Gareca fue consultado sobre esta decisión y si lo hizo para “proteger” a Cueva, de quien no se tiene el mejor recuerdo en este tipo de definiciones.

Sin titubear, el entrenador argentino explicó con certeza que el volante del Santos de Brasil destaca por su personalidad y que jamás quiso “guardarlo”.

“No se me pasó por la cabeza eso (protegerlo). Él es muy fuerte, de haber estado hubiese pateado. No fue la finalidad proteger a nadie y menos a él. Es un jugador de mucha personalidad y carácter. Nunca se va del partido, al contrario, cada vez la pide más. No hubo ninguna intención de ese tipo”, manifestó en conferencia de prensa.

Como se recuerda, Christian Cueva falló un penal decisivo en la tanda de penales frente a Colombia, por los cuartos de final de la Copa América Centenario 2016. Dos años después, en el Mundial de Rusia, volvió a errar, esta vez en el debut y posterior derrota con Dinamarca.