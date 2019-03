Perú vs El Salvador EN VIVO y EN DIRECTO desde RFK Stadium por amistoso internacional FIFA

El RFK Stadium albergará EN VIVO el partido Perú vs El Salvador, que podrás seguirlo EN DIRECTO hoy 26 de marzo a partir de las 8 pm por amistoso internacional FIFA. El duelo será transmitido por la señal de Movistar Deportes.

Será el segundo amistoso que sostendrá la formación cuscatleca bajo la dirección del mexicano Carlos de los Cobos. El primero terminó con goleada por 3-1 a Guatemala.

A pesar de la oportunidad de destacar ante un rival que ha garantizado la continuidad del trabajo de Ricardo Gareca, De los Cobos formuló criticas a la organización del amistoso ante Perú.

Perú vs El Salvador | Alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Marcos López; Renato Tapia, Christian Cueva, Yoshimar Yotún, Edison Flores, André Carrillo; y Beto da Silva.

El Salvador: Henry Hernández; Roberto Domínguez, Iván Mancía, Bryan Tamacas, Juan Barahona, Narciso Orellana; Óscar Cerén, Jaime Alas, Darwin Cerén, Gerson Mayén; Joaquín Rivas.

Perú vs El Salvador | La previa

La selección de El Salvador busca extender este martes en Washington su lista de buenos resultados con el mexicano Carlos de los Cobos en el banquillo cuando enfrentará en partido amistoso a la formación peruana, que dirige con acierto el argentino Ricardo Gareca.

“Nos levantamos a las 3.00 de la mañana del domingo y luego salimos al aeropuerto para salir a las 6:00 de la mañana. Hay que entrenar el lunes y jugar el martes. Eso es ridículo muchas veces”, apuntó el domingo el entrenador mexicano.

Quiso quitar presión a sus jugadores al afirmar que el resultado es lo que menos le importa y elogiar las cualidades de sus elegidos.

“Ante Perú, el resultado es lo que menos me importa. Habrá oportunidad para que otros jugadores tengan la oportunidad de jugar, de que se muestren, porque ahora, con estos 23 jugadores, tenemos un grupo muy parejo”, manifestó

La Selección Peruana propinó el viernes en el Red Bull Arena de Nueva Jersey una derrota por 1-0 a la selección de Paraguay, resultado que aguó la fiesta de estreno del argentino Eduardo Berizzo como seleccionador sustituto del colombiano Juan Carlos Osorio.

De los Cobos y Gareca parecen tener toda su fuerza máxima a disposición para cerrar en gran forma la primera tanda del año de amistosos a instancias de la FIFA.

La única duda en Perú la produjo el punta Jefferson Farfán, que se entrenó al margen del grupo para minimizar los efectos de una sobrecarga muscular. No obstante, su inclusión en el once no parece estar comprometida.

Los salvadoreños llegan al partido que se jugará en el estadio Robert F. Kennedy con los ánimos en alto después de vencer por 2-0 a Jamaica en San Salvador el pasado sábado, en la cuarta fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Este resultado permitió a los pupilos de De los Cobos clasificar a la Copa Oro 2019, tras una combinación de resultados de la jornada del domingo que le favoreció.

Al once peruano se proyecta con fuerza el delantero Yordy Reyna, quien destacó en los entrenamientos en territorio estadounidense y marcó cuatro goles.

Ante Paraguay, Reyna entró en el segundo tiempo, se mostró ágil y veloz pero no tuvo tiempo.

Con los partidos contra Paraguay y El Salvador la selección peruana ha comenzado su preparación para la Copa América, del 14 de junio al 7 de julio en Brasil.

El Salvador tiene como máximo desafío en 2019 la Copa Oro que transcurrirá en territorio estadounidense durante el mismo periodo de la Copa América.