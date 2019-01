Perú vs Paraguay EN VIVO ONLINE VER AQUÍ por el Sudamericano Sub 20 Chile 2019 vía Movistar Deportes

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Fiscal de Talca no te pierdas el minuto a minuto del partido entre la Selección Peruana vs la Selección de Paraguay por la fecha 3 del Grupo B del Sudamericano Sub 20 Chile 2019, la cual tendrá lugar este martes 22 de enero a las 5.30 pm (hora peruana), cotejo que será transmitido por las señales de Movistar Deportes y Latina, así como diversos servicios de transmisión vía streaming.

El duelo entre Perú vs Paraguay será importante para definir el futuro de ambos equipos en el torneo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en el Sudamericano Sub 20.

Sin convencer en el juego mostrado durante los 90 minutos, la selección peruana debutó con el pie derecho, luego de derrotar a Uruguay por 1-0 en el Sudamericano Sub 20, torneo que se juega en Chile.

Perú vs. Paraguay: posibles alineaciones

Perú: Emile Franco; Fabio Rojas, Carlos Huerto, Bryan Velarde, Dylan Caro; Oslimg Mora, Walter Tandazo, Jairo Concha, Martín Távara, Marcos López; y Christopher Olivares.

Paraguay: Diego Huesca; Cristhian Candia, Alexis Duarte, Roberto Fernández, Marcelo Rolón; Braian Ojeda, Marcelino Ñamandú, Lucas Sanabria, Antonio Galeano; Rodrigo Ruiz y Fernando Romero.

Perú vs. Paraguay: La previa

Después de conseguir la victoria en el estreno, gracias a la anotación conseguida por Fernando Pacheco desde el punto de penal, el combinado dirigido por Daniel Ahmed descansó en la segunda jornada.

El entrenador argentino aprovechó ese tiempo para trabajar la estrategia que empleará frente a Paraguay y, de paso, recuperar a Jairo Concha (llegó con molestias musculares a Chile) y otros golpeados tras el juego frente a los ‘charrúas’.

El mediocampista de la San Martín tiene grandes opciones de meterse en el once de la selección peruana en lugar de Jesús Petrell. Sin embargo, la inclusión del volante no sería la única variante.

Ahmed haría otro cambio en la ofensiva. El estratega argentino pondría desde el inicio a Christopher Olivares como reemplazante de Sebastián Gonzáles, quien arrancó desde el primer minutos frente a los uruguayos.

Por otro lado, Paraguay necesita una victoria para tentar una clasificación al hexagonal final del Sudamericano Sub 20. El cuadro ‘albirrojo’ solo ha sumado un puntos de los seis que disputó en el certamen.

El conjunto dirigido por Pedro Sarabia alcanzó un empate contra el debutante Argentina en la jornada pasada (1-1). El debut fue más complicado para los ‘guaraníes’, pues perdieron frente al líder Venezuela (3-0).

Perú vs. Paraguay: horarios del partido

Perú 5:30 p.m.

Ecuador 5:30 p.m.

Colombia 5:30 p.m.

Bolivia 6:30 p.m.

Venezuela 6:30 p.m.

Argentina 7:30 p.m.

Chile 7:30 p.m.

Uruguay 7:30 p.m.

Paraguay 7:30 p.m.

Brasil 8:30 p.m.