Selección Peruana: hinchas de la 'bicolor' realizan banderazo en New Jersey a un día del partido contra Paraguay

No importa donde sea, ahí donde juegue la Selección Peruana siempre será local y esta nueva fecha FIFA no es la excepción ya que la mayoritaria presencia de hinchas de la ‘Bicolor’ está garantizada para el duelo contra su par de Paraguay en el Red Bull Arena y a un día antes del cotejo contra los guaranies, la afición blanquirroja hizo un caluroso banderazo en la fría New Jersey.

Más de un centenar de hinchas de la barra ‘Imperio Blanquirrojo’ llegaron hasta las afueras del hotel de concentración de la Selección Peruana para hacer sentir su aliento y demostrar porque en 2018 se llevaron el título de la ‘Mejor Barra del Mundo’ tras el Mundial Rusia 2018.

La movilización de hinchas de las Selección Peruana no se ha reducido después de la llegada de la bicolor a Rusia, el año pasado. Por el contrario, el número de hinchas ha crecido gracias a lo que logró este equipo que buscará un triunfo en su primer amistoso del año.

“Somos locales en todos lados”, dijo Ricardo Gareca en conferencia de prensa y no mintió. Para el choque de este viernes en el Red Bull Arena se pusieron a la venta 27 mil entradas y casi 20 mil han sido compradas por hinchas peruanos que no quieren dejar pasar la oportunidad de alentar a la Selección Peruana.

El aliento a la Selección Peruana no solo fue en nueva Jersey. La barra también estará en Washington para el próximo amistoso contra El Salvador demostrando que la Mejor Barra del Mundo también se hace sentir en el extranjero.