Perú vs. Paraguay: fecha, horarios y canales por el Hexagonal del Sudamericano Sub 17

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no te pierdes este lunes 8 de abril a las 9.10 pm (hora peruana), el partido entre la Selección Peruana vs Selección de Paraguay por la tercera fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17, cotejo que se transmitirá por la señal de Movistar Deportes y Latina, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

El duelo, a jugarse en el estadio Nacional Mayor de San Marcos, será transmitido a través de las señales de Movistar Deportes (para la televisión por paga) y Latina (para la señal abierta). Además, en las plataformas digitales de ambos medios.

La Selección Peruana viene de perder contra su similar de Chile por 3-2 y se ha quedado en penúltimo lugar de la clasificación con un punto (logrado frente a Argentina), con una diferencia de menos uno.

El cuadro de Paraguay, por su lado, viene de igualar frente a Ecuador *y ha sumado dos puntos en el *Hexagonal. De momento, los guaraníes se ubican en el tercer lugar de la clasificación.

Cabe señalar que Rafael Caipo será una de las bajas obligadas en el combinado de Carlos Silvestri. El capitán de la Bicolor, por acumulación de amarillas, es el primer descarte. Aunque salió lesionado frente a los chilenos.

Del mismo modo, José Huayhua y Yuriel Celi también vieron otra tarjeta amarilla en el choque contra Chile y no estarán disponibles para el encuentro con el conjunto paraguayo.

Perú vs. Paraguay: horarios del partido

Perú 9:10 p.m.

Ecuador 9:10 p.m.

Colombia 9:10 p.m.

Bolivia 10:10 p.m.

Paraguay 10:10 p.m.

Venezuela 10:10 p.m.

Argentina 11:10 p.m.

Chile 11:10 p.m.