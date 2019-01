Perú vs Paraguay: golazo de Brian Ojeda para quitarle invicto a la bicolor en Sudamericano Sub 20

Le quitaron el invicto y dolió en todo el país. La selección peruana fue presa de sus errores y provocó que Brian Ojeda marque el 1-0 en el Perú vs. Paraguay por el Sudamericano Sub 20. Un golazo desde unos 30 metros que hizo inútil el esfuerzo de Emile Franco por sacar el balón.

Todo lo que rodeó a la jugada fue malo por parte de la selección peruana. Regalaron el espacio para que Paraguay llegue al área y pueda sacar un centro ‘shot’ que complicó a Emile Franco y no pudo controlar.

En el rebote ni Walter Tandazo ni Jairo Concha pudieron controlar y sí Brian Ojeda que no lo pensó mucho y como estaba el balón sacó un derechazo que no fue al ángulo, pero fue al lugar exacto y con la fuerza necesaria para que Emile Franco no pueda ni rozar el balón. Golazo a los 53 minutos que hacía justicia en el partido.

Paraguay logró ponerse adelante en el marcador con todas las de la ley porque no dejó jugar a la selección peruana, le quitó el balón y siempre tuvo las ocasiones más claras de anotar.

Perú vs. Paraguay jugaron por la tercera fecha del grupo B del Sudamericano Sub 20 que se desarrolla en Chile y que otorga cuatro cupos al Mundial de la categoría en Polonia.