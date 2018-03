Perú vs Islandia: Cristian Benavente sabe que este partido es su última oportunidad

Cristian Benavente sabe que no lució ante Croacia, es consciente que los hinchas esperaban más y que se juega el boleto al Mundial Rusia 2018 en el partido Perú vs Islandia de este martes 27 de marzo en el Red Bull Arena de New Jersey.

Ante Croacia, Cristian Benavente tuvo 25 minutos y dejó muchas dudas en su desempeño. Peor, Yoshimar Yotún fue expulsado y la labor del ‘Chaval’ fue más defensivo.

“Hace un año y medio que no venía a la selección y para mí es importante porque ya no hay más partidos para demostrar. Esta es la última oportunidad”, dijo el volante ofensivo.

“(Ante Croacia) Entré 25 minutos, después hubo que echarse atrás porque estábamos con 10 jugadores pero me sentí bien”, agregó.

Cristian Benavente sabe que el año con su club (el Sporting Charleroi de Bélgica) es bastante bueno y espera trasladar ello a la Selección Peruana.

“Vengo haciendo un año muy bueno, con continuidad, con goles. Me gustaría ayudar al equipo y demostrar que esto no es casualidad”, finalizó.