Perú vs Islandia: conoce el Red Bull Arena, el espectacular estadio del partido

Después de vencer 2-0 a Croacia en su primera prueba, el equipo de Ricardo Gareca tendrá otro examen como preparación al Mundial Rusia 2018. Perú vs Islandia juegan este martes 27 de marzo en el Red Bull Arena de New Jersey desde las 19:00 horas de Perú, en un recinto que albergará a miles de peruanos y tendrá capacidad para 25.189 espectadores.

Perú vs Islandia EN VIVO por el amistoso FIFA en New Jersey

El Red Bull Arena es el segundo estadio específico para fútbol de mayor capacidad en Estados Unidos. Cuenta con un techo ondulado translúcido de estilo europeo, que cubre la totalidad de los asientos en el estadio, pero no el campo de juego. En el Re Bull Arena, Perú vs Islandia pondrán a prueba su juego de cara al Mundial Rusia 2018 en el segundo encuentro amistoso FIFA del año.

Cabe señalar que el Red Bull Arena fue inaugurado el 20 de marzo de 2010, con los Red Bulls jugando un partido amistoso contra el club brasileño Santos FC, con el primer partido oficial, mientras el primer partido de temporada de la MLS contra el Chicago Fire, se llevó a cabo 27 de marzo. Joel Lindpere convirtió en el primer jugador que marque un gol en el Red Bull Arena.

En dicho recinto deportivo se han disputado partidos importantes como los de la Copa de Oro de la Concacaf 2011. Además, las Eliminatorias Mundialistas y la MLS, donde el New York Red Bulls es local.

La Selección Peruana llegará a New Jersey este lunes y continuará sus últimos entrenamientos de cara al Perú vs Islandia. Ricardo Gareca no ha confirmado si hará el reconocimiento en el Red Bull Arena, pero sí es seguro que hará muchos cambios en la once titular.