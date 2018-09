Perú vs Holanda: la autocrítica de Pedro Aquino tras la derrota en Amsterdam

Pedro Aquino marcó el único tanto de la Selección Peruana en su amistoso ante la Selección de Holanda en el amistoso internacional jugado en el Estadio Johan Cruyff de Amsterdam. A pesar del tanto, que quizás fue lo más destacado del cuadro dirigido por Ricardo Gareca, el jugador del León mexicano habló sobre lo que le faltó a la ‘Blanquirroja’ para sacar un mejor resultado.

Con el 2-1 en contra, el mediocampista hizo una autocrítica por el rendimiento de la Selección Peruana en Ámsterdam: “No hicimos lo que veníamos haciendo, que era jugar al fútbol**. Perdíamos la pelota muy rápido y son detalles que se tienen que trabajar. Contra Alemania será otro cotejo”, indicó.

Pedro Aquino destacó lo difícil que ha sido para la Selección Peruana enfrentar a un equipo de nivel como Holanda: “Nos hemos enfrentado a un equipo que se hace fuerte en su cancha, sabíamos lo importante que iba a ser ganar este partido pero creo que tenemos que mejorar en algunas cosas”, añadió.

A pesar de hacer su primer tanto con la Selección Peruana, el jugador de León se fue con un sabor agridulce: “Estoy muy feliz por anotar, me hubiese gustado ganar también, pero no se dio eso. Me voy tranquilo por el hecho de haber anotado mi primer gol con la selección”, finalizó.