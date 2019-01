Perú vs Ecuador EN VIVO ONLINE VER AQUÍ por el Sudamericano Sub 20 vía Movistar y Latina

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Bicentenario La Granja no te pierdas el minuto a minuto del partido entre la Selección Peruana vs la Selección de Ecuador por la cuarta fecha del Grupo B del Sudamericano Sub 20 Chile 2019, el cual tendrá lugar este jueves 24 de enero a las 3.10 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de Movistar Deportes y Latina, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

El duelo entre Perú y Ecuador será vital para ambas selecciones que buscarán avanzar al hexagonal final del certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en el Sudamericano Sub 20.

Las selecciones de Perú y Ecuador llegan a la cuarta jornada del Sudamericano Sub 20 con situaciones distintas, por la ubicación actual en la tabla de posiciones, pero obligados a sumar tres puntos.

Perú vs. Ecuador: posibles alineaciones

Perú: Emile Franco; Fabio Rojas, Brayan Velarde, Carlos Huerto, Dylan Caro; Jesús Petrell, Walter Tandazo, Jairo Concha, Fernando Pacheco; Marcos López y Christopher Olivares.

Ecuador: Moisés Ramírez; Jackson Porozo, John Espinoza, José Cifuentes; Leonardo Campana, Jordan Rezabala, Alexander Alvarado, Richard Mina, Marlon Medranda; Emerson Espinoza y Gonzalo Plata.

Perú vs. Ecuador: la previa

La Blanquirroja cayó frente a Paraguay (1-0) el último martes. Sin embargo, las chances de avanzar a la siguiente ronda siguen intactas. Para ello, el cuadro incaico tendrá que vencer a los vecinos del norte y sumar frente a Argentina en la jornada final.

Una derrota de la selección peruana contra Ecuador complicaría las opciones de obtener un espacio en el hexagonal. En la última jornada, la Bicolor, si gana a la Albiceleste, dependerá de otros resultados para clasificar.

Daniel Ahmed, entrenador de Perú, renovará la confianza a los mismos jugadores que vienen de caer frente a la ‘albirroja’. Es así que Jairo Concha, Fernando Pacheco; Marcos López y Christopher Olivares serán las cartas ofensivas.

Por su lado, Ecuador consiguió una victoria muy importante frente a Argentina. En su último juego en la fase de grupos del Sudamericano Sub 20, el conjunto dirigido por Jorge Célico puede ratificar su pase a la próxima etapa sumando tres unidades.

El ‘Tricolor’ debutó con una goleada frente a Paraguay (3-0). Luego, el cuadro norteño perdió ante Uruguay (3-1), en la segunda jornada.

Perú vs. Ecuador: horarios en el mundo

Perú 3:10 p.m.

Ecuador 3:10 p.m.

Colombia 3:10 p.m.

Bolivia 4:10 p.m.

Venezuela 4:10 p.m.

Argentina 5:10 p.m.

Chile 5:10 p.m.

Uruguay 5:10 p.m.

Paraguay 5:10 p.m.

Brasil 6:10 p.m.