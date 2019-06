Paolo Guerrero, tras el Perú vs Costa Rica: "Siempre es lindo representar a mi selección"

Cuando la voz oficial del estadio mencionó su nombre, los miles de hinchas que llegaron al Estadio Monumental le ovacionaron, pues el Perú vs. Costa Rica ha marcado el retorno de Paolo Guerrero.

“Siempre es lindo representar a mi país, a mi selección”, aseguró el delantero al finalizar el encuentro. El atacante imaginó un retorno en los minutos finales frente al cuadro ‘tico’, pero Ricardo Gareca le envió desde el inicio del segundo tiempo.

“El ‘profe’ me dice, ‘¿Paolo ya estás listo?’, le dije sí. No me esperaba mi cambio, imaginé que iba a jugar los últimos 15 o 20. Cuando me dijo que iba entrar, tengo que estar preparado”, añadió Guerrero, en declaraciones a Movistar Deportes.

El ‘9’ de la selección peruana aseguró estar “feliz” por compartir con sus compañeros, aunque admitió que la vuelta le costó. “Creo que hemos perdido el ritmo, pero igual me sentí bien, nos conocemos. Volver a juntarnos costó un poco, pero hicimos un buen partido”, señaló.

Guerrero manifestó que ganar un juego después de una seguidilla de encuentros negativos ha sido favorable y, de aquí en adelante, el grupo debe concentrarse en la Copa América en Brasil.

“La idea era ganar después de pasar por una racha negativa en estos últimos amistosos. Creo que todos tenemos que estar enfocados en la Copa América”, agregó el capitán de la Bicolor, quien aseguró que Colombia, el rival del domingo, es un equipo “fuerte y difícil”.

Por último, Paolo Guerrero terminó con un parche y una redecilla en la cabeza. Esta protección se la colocaron fuera del campo y, pese a ello, no se perdió la anotación de Christian Cueva. “Seguí la jugada”, afirmó.