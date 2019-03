Perú vs. Chile EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la fecha 1 del Sudamericano Sub 17 vía Latina

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado de Estadio de Universidad Nacional Mayor de San Marcos no dejes de ver ninguna de las situaciones del cotejo entre la Selección Peruana vs la Selección de Chile por la primera fecha del Grupo A del Sudamericano Sub 17, el cual se llevará a cabo este jueves 21 de marzo a las 7.30 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de Latina, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Perú y Chile (luego del Venezuela vs. Ecuador) jugarán el partido de fondo en el primer día de competencia del certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Bajo la dirección técnica de Carlos Silvestri, la selección peruana empezará su camino en busca de un lugar en el Mundial de la categoría, que debía jugarse en este país, pero que finalmente se disputará en Brasil. **Chile **estará al frente, en un duelo que suele llamarse ‘Clásico del Pacífico’.

En las últimas semanas, Perú ha disputado una serie de cotejos amistosos con miras a llegar de la mejor forma al Sudamericano Sub 17, en el que también chocará en fase de grupos con Bolivia, Ecuador y Venezuela.

Hace unos días, Perú derrotó 3-1 a Bolivia, en la que fue su última prueba previa. A finales de enero, la ‘Blanquirroja’ goleó 4-1 a Chile, el antecedente más fresco de los enfrentamientos entre sí; no obstante, ese dato no determina nada.

El Sudamericano Sub 17 otorga cuatro cupos al Mundial a las cuatro mejores selecciones. Tras la fase de grupos, las tres primeras de cada grupo accederá a un hexagonal final, etapa en la que se definirá a las clasificadas.

Perú vs. Chile: Alineaciones

Perú: por confirmar

Chile: por confirmar

Perú vs. Chile: horarios del partido

Ecuador – 7:30 p.m.

Perú – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 6:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Chile – 9:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Paraguay – 9:30 p.m.

España – 1:30 a.m. (viernes 22 de marzo)