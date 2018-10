Perú vs Chile EN VIVO y EN DIRECTO: Clásico del Pacífico con ausencias en Miami

Perú vs Chile.. Una nueva edición del llamado ‘Clásico del Pacífico’ se jugará hoy a partir de las 07:30 pm. El apasionante encuentro se disputará en Miami, Estados Unidos (USA), y estará marcado por la eterna rivalidad entre las dos selecciones, que garantiza que no existen amistosos cuando juegan la Blanquirroja y la Roja.

Pese a lo previsiblemente disputado que será el Perú vs Chile, el duelo sudamericano tiene como característica, esta vez, la ausencia de importantes figuras por ambos lados. Tanto el DT Ricardo Gareca de la Selección Peruana, como Reinaldo Rueda de los mapochos, han tomado este partido como la oportunidad perfecta para ver a nuevas figuras vistiendo las camisetas sus selecciones.

Y es que ambas selecciones tienen que prepararse para lo que se viene: Copa América 2019 y Eliminatorias Qatar 2022. En el caso de Chile, la Roja es el campeón vigente del torneo de selecciones más antiguo del mundo, por lo que tendrá la opción de tentar un tricampeonato. Para Perú, además de tentar una nueva buena actuación en este torneo, lo importante, es asegurar unas buenas eliminatorias que le permitan regresar nuevamente a un mundial, después de su breve paso en Rusia 2018.

Perú vs Chile: ausencias en la roja

Reinaldo Rueda ha decidido prescindir para el Perú vs Chile de algunos jugadores consagrados como Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Gonzalo Jara y Johnny Herrera. Empero, la más notoria de las ausencias, sin lugar a dudas, es la de Alexis Sánchez, quien solo estará presente para el Chile vs México, partido que se jugará el martes 16 en Querétaro.

Además, Rueda tiene un problema en el arco. Su principal arquero, Gabriel Arias, sufrió una fractura en la mano derecha, por lo que ha tenido que convocar de emergencia Brayan Cortés, quien es suplente en el Colo Colo.

Otro lesionado en La Roja es Pedro Pablo Hernández, por lo que fue convocado Matías Fernández, quien hace dos años no vestía la camiseta chilena

Perú vs Chile: el rey arturo

Un caso aparte para el DT colombiano ha sido Arturo Vidal, el polémico jugador del Barcelona. Rueda ha reconocido en Miami que ha tenido que pedirle al ‘Rey’ Arturo “que tuviera mucha cordura”.

Perú vs Chile: ausencias en la bicolor

Atrás quedó el regreso de la selección peruana a un Mundial. La Blanquirroja inicia un nuevo ciclo con la ausencia más notoria de su capitán, Paolo Guerrero. A él se suma, los también mundialistas Carlos Cáceda, Alberto Rodríguez, Aldo Corzo y Paolo Hurtado.

Para el ‘Tigre’ Gareca nunca hay que dejar de probar nuevos posibles candidatos a vestir la Blanquirroja y el Perú vs Chile, pese a ser un duelo que para los peruanos no se puede perder, no deja de ser un amistoso más para que los jugadores puedan lucirse.

“Creemos que de aquí a las eliminatorias van a surgir nuevas figuras”, manifestó Ricardo Gareca en declaraciones recogidas por EFE.

Por lesión, también hay más bajas para la selección peruana. No podrá jugar Jefferson Farfán, Cristian Benavente, Miguel Araujo y Luis Abram. Los convocados de emergencia fueron Sergio Peña, Wilder Cartagena y Alexanders Callens.

Perú vs Chile: estadísticas

El ‘Clásico del Pacífico’ tiene un sabor amargo para Perú. Chile ha ganado 44 de los 79 partidos jugados entre ambas selecciones desde 1935. Perú solo ha ganado 21 partidos. 14 de los duelos han terminado en empate.

Perú vs Chile: probables alineaciones

Chile: Barayan Cortés o Fernando de Paul; Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Enzo Roco, Eugenio Mena; Gary Medel, Arturo Vidal, Diego Valdés; Ángelo Sagal, Junior Fernandes y Nicolás Castillo.

DT: Reinaldo Rueda

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva; Edinson Flores y Raúl Ruidíaz.

DT: Ricardo Gareca

Estadio: Hard Rock Stadium, de Miami (USA)

Perú vs Chile – horarios

El Perú vs Chile se jugará a las 00.30 GMT del sábado.

07:30 pm – Perú, México, Colombia, Ecuador, USA (Chicago)

(Chicago) 08:30 pm – Venezuela, Bolivia, Paragua, USA (Nueva York, Washington, Florida)

(Nueva York, Washington, Florida) 09:30 pm – Argentina, Brasil, Chile, Uruguay

02:30 am (Sábado) – España, Italia, Francia, Alemania

Perú vs Chile – canales

La transmisión del Perú vs Chile estará a cargo en el Perú de Movistar Deportes (Canal 3 en Movistar TV) y Latina (Canal 2 en señal Abierta).

En Chile se podrá ver a través de Chilevisión.