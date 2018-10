Los datos que dejó Míster Chip tras la victoria de la Selección Peruana sobre Chile

13.10.2018 / 08:52 AM

Han pasado 15 años para que la Selección Peruana derrote a Chile por tres o más goles de diferencia en un partido. El estadístico Míster Chip reveló datos sobre la última victoria del equipo de Ricardo Gareca en Estados Unidos.

En un juego amistoso disputado en Lima, la ‘Blanquirroja’ venció por 3-0 a la ‘Roja’ el 2 de abril de 2003. Claudio Pizarro, marcó por duplicado, y Henry Quinteros hicieron las anotaciones del conjunto local.

Por otro lado, Míster Chip añadió que este es el quinto triunfo de la bicolor sobre Chile en un duelo disputado fuera de Perú. El 30 de abril de 1949 fue el primer antecedente. El choque por Copa América también terminó 3-0.

En setiembre de 1954 y febrero de 1985, la** selección peruana **derrotó al cuadro mapochino por 4-2 y 2-1, respectivamente, en la ciudad de Santiago. Mientras que, en junio de 1993, el cuadro de la franja venció 1-0 en Cuenca por la Copa América en Ecuador.

El duelo del 12 de octubre del 2018 es el último antecedente. Entonces, el doblete de Pedro Aquino y el autogol de Enzo Roco pasarán a la historia en los enfrentamientos directos en Perú y Chile.

