Perú vs. Chile: Manchester United anuncia por error a Alexis Sánchez

Manchester United envió un mensaje en redes sociales para darle ánimos a Alexis Sánchez previo al partido entre la Selección Peruana contra la Selección de Chile en Miami. Sin embargo, los ingleses olvidaron que el delantero de la ‘Roja’ no estará en el juego.

De hecho, Alexis Sánchez quedó descartado del Clásico del Pacífico por recomendación expresa de los ‘Red devils’ a la Asociación Chilena de Fútbol Profesional (ANFP), encargada de anunciar las convocatorias.

El día que Chile publicó la lista para medirse a la Selección Peruana y México en esta fecha FIFA, la ‘Roja’ explicó que Alexis Sánchez no estará contra la ‘Blanquirroja’ por problemas de visado con Estados Unidos.

“Alexis Sánchez solo participará del partido contra México, esto tras la recomendación de Manchester United para no entorpecer las gestiones de regularización de su visa con los Estados Unidos, país en el que se desarrollará **el duelo ante Perú”, indicaron.

Por su lado, los ‘Diablos rojos’ compartieron el siguiente mensaje en redes sociales al futbolista ausente: “Alexis Sánchez podría aparecer en Chile cuando enfrente a Perú en Miami… ¡Ve por ellos Alexis!”.

.@Alexis_Sanchez could feature for Chile when they take on Peru in Miami tomorrow!



(01:30 BST)



Go get 'em, Alexis! pic.twitter.com/Wl8bthIBU7