Perú vs Chile: diario de Miami recuerda 'incidente' que revive rivalidad en 'Clásico del Pacífico'

El partido Perú vs Chile en Estados Unidos no puede ser considerado como un simple amistoso, destaca el diario ‘Miami Herald’ en una reciente publicación sobre el ‘Clásico del Pacífico’.

Una serie de eventos condimentan el compromiso que sostendrán ambas selecciones en Miami. Sin embargo, para el medio estadounidense, existe un precedente específico que difícilmente será obviado por los representantes de ‘La Roja’.

El rotativo considera que “no hay lujuria de amor” entre los protagonistas aunque sea un partido de carácter amistoso, especialmente si afrontan su primer juego desde el “incidente”.

La advertencia de ‘Miami Herald’ alude el reclamo de puntos iniciado por Chile que terminó beneficiando el progreso de la bicolor al Mundial de Rusia, en perjuicio de los intereses sureños.

“En 2016, Chile empató con Bolivia 1-1, pero La Roja protestó por la elegibilidad del nacido en Paraguay Nelson Cabrera. Chile ganó la apelación y se adjudicó una victoria de 3-0. El atractivo también benefició a Perú, ya que Cabrera también jugó contra ellos apenas unos días antes. Pero Perú perdió el partido, y el salto de 0 a 3 puntos puso a Perú en los playoffs por diferencia de goles sobre Chile”, se lee en la explicación del diario norteamericano.

Esta anécdota, señala la nota, calienta el encuentro de este viernes por la noche en el Hard Rock Stadium, tomando en cuenta que permitió el retorno de Perú a la élite del fútbol tras 36 años y dejó fuera del certamen a Chile, el bicampeón de América.

Here’s why these classic soccer rivals will not be treating Friday’s match so ‘friendly’. https://t.co/S31dW9vQKqpic.twitter.com/mirAJekKxu