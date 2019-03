Perú vs. Bolivia EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la fecha 4 del grupo A del Sudamericano Sub 17 vía Latinas y Movistar Deportes

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no te pierdas el partido entre la Selección Peruana vs la Selección de Bolivia por la cuarta fecha del Grupo A del Sudamericano Sub 17, el cual se llevará a cabo este miércoles 27 de marzo a las 7.30 pm (hora peruana), el cual se transmitirá por la señal de Latina y Movistar Deportes, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Luego de una jornada de descanso, la selección peruana sub 17 vuelve a las canchas para enfrentar a Bolivia, en apariencia, el choque más sencillo de esta fase de grupos y que podría acercarlo al hexagonal por un cupo al Mundial. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Sudamericano Sub 17.

Dos empates en las primeras dos fechas, y un descanso en la tercera jornada, tienen a Perú en el tercer lugar del Grupo A y con muchas opciones de clasificar. Y este partido podría ser el definitivo para que la bicolor se apunte a la fase final del torneo.

El Perú vs. Bolivia es el estelar de la fecha cuatro del Grupo A del Sudamericano, por lo que un triunfo de la bicolor, sumado a un posible triunfo de Venezuela sobre Chile clasificarán a los de Carlos Silvestri a la siguiente etapa. Y la última jornada ante Ecuador solo serviría para definir su lugar en la tabla de posiciones.

Pero la gran tarea de la Selección Peruana, además de clasificar, es traducir en goles el buen juego que han mostrado a lo largo del torneo. Es cierto que no le han anotado, lo que habla de un buen trabajo defensivo, pero también es cierto que la falta de gol les ha impedido sumar más puntos en los choques que disputó. La bicolor es la única selección de este torneo que hasta ahora no festeja en el certamen.

Perú vs Bolivia | Alineaciones

Perú: por confirmar

Bolivia: por confirmar