Perú vs. Argentina EN VIVO ONLINE VER AQUÍ por el Sudamericano Sub 20 vía Movistar Deportes y Latina

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio Fiscal de Talca no te pierdas el minuto a minuto del partido entre la Selección Peruana vs la Selección de Argentina por la quinta fecha del Grupo B del Sudamericano Sub 20 Chile 2019, el cual tendrá lugar este sábado 26 de enero a las 3.10 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por las señales de Movistar Deportes y Latina, asimismo, el Perú vs Argentina lo podrás disfrutar en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Perú y Argentina se jugarán su última chance por alcanzar un cupo en el hexagonal final del torneo, que otorga cuatro boletos para el Mundial de la categoría. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Fiscal de Talca.

La derrota a manos de Ecuador complicó las aspiraciones de Perú, que se estrenó con una victoria a costa de Uruguay y cayó ante Paraguay. Dicho esto, a la ‘Bicolor’ solo le alcanza la victoria para inscribir su nombre en la siguiente fase. Cualquier otro resultado, lo dejará fuera de la competencia.

Con 3 puntos, Perú ocupa la quinta posición del Grupo B, pero las opciones de seguir en carrera están. A Argentina, por otro lado, le alcanza un empate para conseguir el primer objetivo. Y es que la ‘Albiceleste’ segunda con 4 puntos quedó mejor parada tras vencer a Uruguay en la jornada anterior.

“Será un partido similar al de Uruguay, con un equipo muy duro, pero que deja jugar. Esta selección peruana va a jugar con el mismo coraje con el que ha jugado ante Ecuador”, indicó el entrenador de Perú, Daniel Ahmed, en conferencia de prensa, minutos después de la última caída.

Perú vs. Argentina: probables alineaciones

Argentina: Manuel Roffo, Aaron Barquett, Nehuén Pérez, Leonardo Balerdi, Francisco Ortega, Fausto Vera, Santiago Sosa, Aníbal Moreno, Gonzalo Maroni, Julián Álvarez y Adolfo Gaich.

Perú: Emile Franco, Fabio Rojas, Brayan Velarde, Junior Huerto, Dylan Caro, Jesús Petrell, Walter Tandazo, Jairo Concha, Marcos López, Oslimg Mora y Sebastián Gonzales.

Perú vs. Argentina: horarios del partido

Ecuador – 3:10 p.m.

Perú – 3:10 p.m.

Colombia – 3:10 p.m.

México – 2:10 p.m.

Bolivia – 4:10 p.m.

Chile – 5:10 p.m.

Argentina – 5:10 p.m.

Uruguay – 5:10 p.m.

Paraguay – 5:10 p.m.

España – 9:10 p.m.