Perú vs. Argentina EN VIVO ONLINE VER GRATIS AQUÍ por el hexagonal final del Sudamericano Sub 17 vía Movistar Deportes

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no te dejes de ver el minuto a minuto del partido entre la Selección Peruana vs la Selección de Argentina por el hexagonal final del Sudamericano Sub 17, el mismo que se realizará este martes 2 de abril 9.10 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de Movistar Deportes, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

El cuadro nacional liderado por Carlos Silvestri asume su primer desafío por la fase final del certamen, con la misión de encaminar su progreso al Mundial de la categoría que albergará Brasil. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Tras vencer (2-0) a Ecuador y asegurar su clasificación en el Sudamericano Sub 17 como líder del grupo A con ocho unidades, la bicolor pretende adelantarse en la tabla del hexagonal, que otorgará cuatro cupos para la máxima competición de la división, a disputarse del 2 al 24 de noviembre en territorio brasileño.

Para ello deberá sumar ante la ‘Albiceleste’, comandada por Pablo Aimar, que goleó (3-0) a Brasil y avanzó de manera agónica como tercero del grupo B con siete puntos, dejando en el camino a la ‘Canarinha’, máxima ganadora del torneo y vigente campeona.

La selección peruana sub 17 se mantiene como la única invicta del Sudamericano ;y registra su mejor participación en el certamen, luego de alcanzar su tercer hexagonal (2007, 2013 y 2019) en la presente edición. Solo llegó al Mundial en el 2007.

Perú vs. Argentina | Horarios del partido:

20:10 horas – México

21:10 horas – Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

22:10 horas – Venezuela, Bolivia, Paraguay

23:10 horas – Argentina, Uruguay, Chile, Brasil

02:10 horas del miércoles – Reino Unido

03:10 horas del miércoles – España, Alemania, Italia, Francia