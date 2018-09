Joachim Löw opinó sobre la ausencia de Claudio Pizarro en la Selección Peruana

El entrenador de Alemania, Joachim Löw, habló en conferencia de prensa sobre la ausencia de Claudio Pizarro y reconoció que “la exigencia” que requieren estos partidos puede complicar el desempeño del excapitán de la Selección Peruana.

Asimismo, el estratega ‘teutón’ se refirió a los atacante Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, este último se encuentra suspendido hasta abril de 2019 debido a que el Tribunal Suizo decidiera no anular el castigo impuesto por la FIFA.

“A Farfán lo conocemos acá por su rapidez, sabemos también quién es Paolo Guerrero pero ahora no puede jugar. En cuanto a Claudio Pizarro, no sé cuál fue el motivo exacto para no convocarlo”.

“Ya lleva jugando mucho tiempo y, como hay que hacer un recambio generacional, su cuerpo no aguanta tanto la exigencia que hay. Por eso, no es una sorpresa que no haya sido convocado”, agregó Joachim Löw.

Cabe resaltar que la Selección Peruana se medirá ante Alemania en el Rhein-Neckar-Arena.