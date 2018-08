Pedro Aquino asegura que se recuperará para jugar con la Selección Peruana

En la actualidad, probablemente, sea Pedro Aquino al peruano que mejor le va en el fútbol internacional. Milita en el Club León de la Liga MX, en cuya última fecha vencieron al Club América por 2-0; sin embargo, el peruano se lesionó, pero estará recuperado para los amistosos que disputará la Selección Peruana contra Holanda y Alemania.

En declaraciones a la cadena FOX Sports, Pedro Aquino comentó: “Estoy muy feliz y orgulloso de pertenecer otra vez a la selección, estos dos partidos van a ser muy importantes para nosotros y en especial para mí. Ojalá pueda jugar y estar dentro de los 11, pero que en Perú se queden tranquilos porque mi lesión no es nada grave”.

Por otro lado, Pedro Aquino dio detalles de la jugada donde se lesionó jugando por el Club León: “En una jugada que voy fuerte no me patean el tobillo pero sí pisé mal y ahí fue cuando me lo doblé. Ahora he hablado con el doctor y me dijo que no hay nada por qué preocuparse, es cuestión de hacer terapia para poder llegar bien al domingo”.

Desde su llegada al Club León, Pedro Aquino se ha ido ganando su lugar en el once titular | Foto: EFE

Hay que recordar que Pedro Aquino fue convocado por Ricardo Gareca para los partidos que la Selección Peruana afrontará contra Holanda y Alemania; el ex Sporting Cristal será titular ya que Renato Tapia fue descartado de la convocatoria por lesión.