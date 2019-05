Paolo Guerrero, sobre la Copa América 2019: "Le dije al profe (Gareca) que tiene la decisión"

Paolo Guerrero conversó en exclusiva con el programa Fantástico de Brasil donde reveló que estuvo con “depresión” luego de ser sancionado por la FIFA, sobre su participación en el Mundial de Rusia y del posible llamado de Ricardo Gareca para encabezar la nómina peruana en la Copa América de Brasil.

“Tuve un castigo que fue muy injusto. Me quitaron de la Copa, porque para mí, no jugué la Copa. No jugué porque con diez días de preparación yo entrenaba solo en un parque. Los jugadores europeos – la mayoría de los jugadores jugaba en Europa – llegaron con 70 partidos, yo llegaba con tres”, subrayó.

Sobre la Copa América que comienza el próximo mes de junio en Brasil, Guerrero admitió que se planeta disputar la competición si es convocado por el técnico Ricardo Gareca.

“El profesor Gareca vino aquí a hablar conmigo. Le dije, profesor, usted tiene la decisión. El vino a hablar conmigo para ver lo que quería, si quería más tiempo con mi equipo o me estaba sintiendo bien como para tener una secuencia de partidos. Quien convoca es usted, yo no puedo tomar una decisión por usted. Si me llama o no es una decisión suya”, afirmó.

Si es convocado, precisó, exigirá que la dirección tenga más respeto por los jugadores.

“Tienen que envolverse más por el jugador, tener una preocupación mayor, porque por mí no la tuvieron”, declaró Paolo Guerreo, quien aseguró haberse sentido abandonado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).