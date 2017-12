Paolo Guerrero: "no estoy tranquilo y demostraré mi inocencia"

La buena noticia para el fútbol peruano se dio el miércoles en horas de la tarde, luego que la FIFA presente el fallo a favor de Paolo Guerrero. La máxima entidad redujo a seis meses la sanción impuesta a principio de mes; de esta manera, jugará el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana. Ante esto, el delantero de Flamengo rompió su silencio y habló con al agencia Reuters.

“Para mí, es importante seguir probando mi inocencia. También me siento un poco indignado porque no debería estar pasando por eso. Hay un poco de injusticia. Es realmente difícil. No me quedo tranquilo ahora que han reducido el castigo. Seguiré luchando y demostrando mi inocencia. Ahora tengo que sentarme con mis abogados para decidir qué paso”, dijo Paolo Guerrero.

“Ha sido fuerte y difícil este período, sobre todo para mis padres, que están muy preocupados. No poder jugar es muy complicado. Ahora tengo que tener fuerza para luchar y estar de nuevo jugando al fútbol. Ese es mi objetivo y lo que merezco, pues soy inocente”, señaló.

“No sabemos lo que hubo. Lo que sabemos es que hubo una contaminación. Eso para mí, para los médicos y creo que para la FIFA también. Está claro, por la cantidad tan baja que salió en el dopaje. Ahora es continuar la lucha con mis abogados, porque yo no debería estar pasando por ese castigo. Yo debería estar disfrutando de mis vacaciones y estar concentrado en mis objetivos profesionales en 2018”, finalizó.

Paolo Guerrero dio positivo para benzoilecgonina, principal metabolito de la cocaína, en examen antidopaje realizado tras el juego entre Perú y Argentina, el 5 de octubre, por las Eliminatorias Rusia 2018. Por eso, la FIFA suspendió al atleta por 30 días de forma preventiva.