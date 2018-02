Paolo Guerrero explicó el plan de la FPF para llegar bien al Mundial Rusia 2018

Paolo Guerrero, delantero de la Selección Peruana, conversó con la prensa para revelar el trabajado que le tiene preparado la FPF en Argentina, donde el ‘Depredador’ buscará llegar bien físicamente para el inicio del Mundial Rusia 2018.

“El profe lo que está viendo es que esté metido desde ya. Y ese va a ser el mensaje hacia todos mis compañeros. Con respecto a lo que voy a hacer en Argentina, me han preparado un plan de trabajo para ejercerlo allá con más tranquilidad, sin ninguna distracción”.

“En todo momento, mi intención fue entrenarme bien, prepararme bien, ya que no puedo hacerlo en ningún ámbito profesional, en mi club, en la Videna, así que tendré la posibilidad de trabajar en un campo neutral. Allí trabajaré con una persona que no está trabajando en este momento a nivel profesional”, agregó Paolo Guerrero.

El capitán de la Selección Peruana también reveló algunos detalles de la conversación que mantuvo con el entrenador Ricardo Gareca.

“Tuve una conversación con el ‘profe’ Gareca, muy amena, me explicó su deseo de que me prepare bien, que llegue bien. Me dejó bien claro que el mensaje será para todos mis compañeros, quien no esté concentrado, no lo va a llamar. Hoy todos tienen las puertas abiertas, pero está viendo que estén metidos desde ya”.

Cabe resaltar que Paolo Guerrero continúa suspendido tras la sanción impuesta por la FIFA.