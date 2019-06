Paolo Guerrero ya se encuentra en Lima y sueña con hacer una buena Copa América

El delantero Paolo Guerrero llegó el lunes a Lima procedente de Brasil para integrarse a los entrenamientos de la Selección Peruana de cara a los amistosos de esta semana ante Costa Rica y Colombia previos a la Copa América 2019.

El delantero del Inter de Porto Alegre habló de su racha goleadora en el fútbol brasileño, las expectativas de la Blanquirroja en la Copa América y si los problemas judiciales que tiene con el Swissotel podrían afectar su rendimiento.

“Las cosas están saliendo bien en mi equipo y ahora toca trabajar bien en los días que nos queda para jugar la Copa América. Estoy feliz de representar a mi país. Hay una ilusión y expectativa en todo este grupo, que es muy unido. El objetivo es hacer una buena copa”, expresó Paolo Guerrero en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Paolo Guerrero arribó a Lima este lunes. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

Sobre el Swissotel, el ‘Depredador’ dijo: “Esos temas son secundarios. Cuando yo entro a jugar o a entrenar me quito esos temas de la cabeza y me concentro en el fútbol y no hay problema por eso”.

“¿Ser campeones de la Copa América? Es posible, para eso trabajamos. Si estamos en este deportes es para ganar algo importante. El objetivo grupal es ganar algo. Siempre es lindo representar los colores del país”, concluyó.

La Selección Peruana enfrentará a Costa Rica y Colombia, el 5 y 9 de junio, respectivamente, en el estadio Monumental.