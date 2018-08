Oblitas: “La prioridad de Gareca es quedarse con Perú”

El gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, dio conferencia de prensa donde respondió todas las consultas de los medio de comunicación, entre cuyas respuestas el ex mundialista aseguró que la prioridad de Ricardo Gareca es renovar con Perú, pero también acotó que el preparador argentino ha recibido otras propuestas.

Al respecto, Juan Carlos Oblitas comentó acerca de la situación de Ricardo Gareca respecto a una posible renovación contractual con la FPF: “La prioridad de Ricardo es Perú, es lógico que están muy nerviosos con todos los acontecimientos extradeportivos que se vienen dando”.

Por otro lado, Oblitas aseguró que Ricardo Gareca está al tanto de todos los acontecimientos relacionados con Edwin Oviedo: “Él sabe todo lo que está pasando. Tiene todas la noticias, pero es mejor que lo conversemos para ver la parte deportivo y luego la parte administrativa, con Edwin Oviedo o quien corresponda en caso Ricardo decida quedarse que es lo que todos queremos”.

Sin embargo, Juan Carlos Oblitas fue enfático al comentar que, si los problemas extradeportivos no se solucionan, será muy difícil que Ricardo Gareca continúe al mando de la Selección Peruana: “Si no se solucionan estos temas Ricardo no se quedará. Hay ciertas condiciones que él pone, no son económicas, sino un poco de blindaje de la parte deportiva, de lo que pasara de acá en más; serían 4 años de contrato”.

Consultado sobre si Ricardo Gareca ha dado opinión alguna sobre la delicada situación de Edwin Oviedo, Juan Carlos Oblitas comentó: “Ricardo no ha propalado ningún juicio de valor. Está preocupado. sin lugar a dudas. Tiene ofertas de otros lados, pero insisto que su prioridad es ver la oferta de Perú”.

Finalmente, al ser consultado sobre si hay preocupación entre los seleccionados nacionales, Juan Carlos Oblitas destacó: “Sé que algunos están un poco preocupados ya que todos quieren que se quede Ricardo y esto puede dificultarlo”, pero agregó sobre los fichajes a la liga árabe: “A veces menospreciamos estas ligas, pero hay jugadores de buen nivel en Arabia Saudita. Ricardo habría querido, seguramente, que fueran a ligas competitivas, pero supongo preponderaron cuestiones económicas”.