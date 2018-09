Nolberto Solano destacó interés de Jean Pierre Rhyner de jugar por la Selección Peruana

El asistente técnico Nolberto Solano conversó con RPP Noticias para referirse a las palabras de Jean Pierre Rhyner, quien había “renunciado” a jugar por la Selección Peruana tras “no ser considerado” para los próximos amistosos.

“Desconozco lo que ha dicho Rhyner, no me he comunicado con él ni he visto su publicación. Ricardo Gareca siempre va a contar con los jugadores que quieran estar en la selección, nadie tiene prometido nada acá”.

“Esta es una selección abierta y, el qué esté en competencia y haciendo las cosas como tienen que hacerlas siempre va a estar en la mira”, agregó Nolberto Solano.

‘Ñol’ también indicó que Jean Pierre Rhyner es quien debe acelerar los requerimientos impuestos por la FIFA si desea vestir la camiseta nacional, debido a que ya ha disputado un partido oficial con Suiza.

“Miré en él hace mucho tiempo el deseo de estar en la Selección Peruana pero tiene que pasar por un proceso porque ya había jugado en Suiza. Me parece que este es un tema más de él porque la FIFA le ha pedido unos requisitos. Ricardo nunca le ha cerrado la puerta a nadie y, el que tenga ganas de jugar por Perú, tiene la puerta abierta”.

Cabe recordar que Jean Pierre Rhyner es un futbolista suizo de ascendencia peruana y juega como defensa central en el Grasshopper de Suiza.