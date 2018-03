Luka Modric: "Me impresiona cómo Perú corre y lucha en la cancha"

Este viernes la Selección Peruana enfrenta a Croacia en su primer partido amistoso de cara el Mundial Rusia 2018.

Y a propósito del duelo, Luka Modric, capitán del equipo croata, conversó con Movistar Deportes e indicó que le guarda mucho respeto al equipo de Ricardo Gareca, a quien considera muy aguerrido y veloz.

A continuación te dejamos lo más importante de las declaraciones del mediocampista del Real Madrid.

Sobre Croacia

Cuando jugamos para Croacia nos sentimos muy orgulloso y algo especial. Cada vez que jugamos y nos ponemos la camiseta de Croacia nos llega de orgullo por todo lo que hemos vivido en el pasado y para mí es especial. Además, estar como capitán, representar a Croacia es muy bonito.

Para nosotros venir aquí y jugar por la selección es especial.

Hemos cambiado de entrenador y hemos jugado bastante bien. Hemos tenido ideas claras, de cómo y qué jugar.

Sobre la Selección Peruana

Esperamos un partido muy fuerte. Es un equipo muy agresivo. Cómo corren y cómo luchan [es lo más me impresionó].

Sobre los últimos partidos de Croacia

De los últimos dos mundiales no tengo buenos recuerdos. Cuando pierdes o no pasas de grupo, para nosotros no sirve. Mínimo es pasar, y como no lo hemos seguido desde el 98, este mundial es nuestro primer paso que tenemos que hacer y luego a ver si podemos repetir este año el 98.

En ese mundial todos conocemos a Croacia. Como país muy joven, eso lo que hicieron un momento a otro, muy importante para Croacia y el fútbol en general.

¿Presión con la Selección?

No siento presión. Desde siempre, cuando entré en selección hay presión y la gente esperaba más de mí. Yo siempre intento dar lo mejor, ayudar en el campo y al equipo. Algunas veces es suficiente, otras veces no, pero no existe la presión.

Sobre los rivales de Perú en el Mundial

Francia para mí es uno de los favoritos para ganar el Mundial. Pueden hacer dos equipos y no se nota cuál es el primero y cuál es el segundo. Contra Dinamarca, he mirado partidos contra Irlanda y han jugado muy bien y me sorprendieron. (Perú) tendrán partidos difíciles.

¿Perú es igual a Argentina?

Ganas de lucha, de compromiso como pone Perú. Yo creo que Argentina es igual, pero con más calidad como Messi, Di María y otros. Pero jugar contra Perú nos servirá mucho.

Deseo a Perú lo mejor y la suerte en el Mundial. Mañana espero un partido bonito, que lo disfruten y que el mejor equipo gane.