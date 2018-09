Julio César Uribe: “Christian Cueva no es un jugador extraordinario, la Selección no tiene cracks”

A pesar de que la Selección Peruana fue de menos a más durante los amistosos ante Holanda y Alemania (teniendo en cuenta que estuvo lejos de su mejor momento durante las eliminatorias sudamericanas a Rusia 2018), uno de los jugadores que fue duramente criticado por el bajo nivel mostrado fue Christian Cueva y el ex preparador de la ‘bicolor’, Julio César Uribe, tuvo duras palabras con el popular ‘Aladino’.

Durante el programa de FOX Sport Radio Perú, panel donde se encontraban no solo Julio César Uribe, también por Peter Arévalo, Eddie Fleischmann, Julinho, Flavio Maestri, José Del Solar y eran Julinho y Arévalo quienes defendían a Cueva de su bajo rendimiento en los dos últimos encuentros de la Selección Peruana, pero en ello Uribe interviene con las siguientes palabras:

“¿Sabes la diferencia que hay entre ordinario y extraordinario? El extra, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el extra? Yo no veo el extra”, expresó Uribe en referencia a la actuación de Christian Cueva.

Julio César Uribe fue muy duro con Christian Cueva, del aseguró que no es un crack por la poca regularidad mostrada | Foto: peru.com

Cuando Arévalo indicó que Christian Cueva es un “extraordinario jugador”, Julios César Uribe, un poco acalorado refutó: “¿Extraordinario jugador? Extraordinario jugador es el que hace lo que quiere. La Selección tiene muy buenos jugadores, pero no tiene cracks. Guerrero es un crack, Jefferson es otro, Carrillo se consolidó como crack, los otros están camino y tienen que luchar mucho para llegar a ser cracks”.

El intercambio entre Peter Arévalo y Julio César Uribe continuó, el primero destacó que en su momento Christian Cueva fue figura en el Sao Paulo brasileño, que figuraba constantemente en el once ideal de las respectivas jornadas, pero el ex preparador de la Selección Peruana no se calló y arremetió.

“Solo jugó bien (con la Selección Peruana) tres partidos buenos, hay que reconocer, de 18 ¿esa es una buena estadística para ti? Fue determinante el equipo, él fue importante, como lo son todos, Guerreo fue importante en su momento, Farfán lo fue en su momento”, afirmó Julio César Uribe.