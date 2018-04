Juan José Oré ataca a Daniel Ahmed y a la FPF

Juan José Oré rompe su silencio luego de confirmarse su salida de la Selección Peruana Sub 17. ‘Jota Jota’ no ocultó que tuvo una mala relación con Daniel Ahmed, el jefe de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y aseguró que fue maltratado.

“Para Daniel Ahmed yo era una piedra en el zapato, eso hoy lo tengo claro. El tema pasaba porque cuando me veían todo el mundo me saludaba y pedían que vaya a provincia a buscar jugadores. La gente me quería. Pero ojo, yo nunca me aferré al cargo pero al menos lo mínimo era que me den las gracias por los 17 años que estuve en la Federación. No fueron caballeros conmigo. Querían bajarme mis ingresos a un sesenta por ciento y eso no lo iba a permitir. Claro, luego el discurso era ‘el profesor no quiso seguir a pesar que le lanzamos una oferta’. Uno tiene dignidad y merece respeto como profesional. He ganado muchas cosas y eso siempre quedará en mi corazón”, expresó Oré a Toque & Gol.

Como se recuerda, Juan José Oré fue el único entrenador nacional que logró clasificar, vía eliminatoria, a la Selección Peruana Sub 17 a un mundial de la categoría: fue para Corea del Sur 2007, cuando confirmó el famoso equipo de los “Jotitas”.