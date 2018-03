Juan Carlos Oblitas: “vamos a perder algún partido, pero no en este momento”

El director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, expresó su felicidad por el gran desempeño de la Selección Peruana ante Croacia en el primer amistoso FIFA como preparación al Mundial Rusia 2018. El exjugador mostró su confianza con el grupo y pidió serenidad por la racha que vienen presentando los dirigidos por Ricardo Gareca.

Perú vs Islandia EN VIVO por el amistoso FIFA en New Jersey

“Vamos a perder algún partido, pero no creo que sea en este momento. Contra Croacia se vio a un Perú con personalidad, eso es algo que se viene demostrando hace un buen tiempo. Pero tampoco hay que tirar las trompetas al aire y decir que somos los mejores. Este es un equipo que se ha consolidado y acostumbrado a ganar, hay que mantener eso”, dijo Juan Carlos Oblitas a la prensa.

Cabe señalar que la Selección Peruana viene consiguiendo buenos resultados con la ausencia de Paolo Guerrero. Sin embargo, Juan Carlos Oblitas resaltó la importancia del delantero del Flamengo en el Mundial Rusia 2018.

“La selección en conjunto es mucho más fuerte pero Paolo es un futbolista que para nosotros es muy importante. Hasta en un momento se le consideró imprescindible al ser el capitán, tiene una característica de juego que lo hace muy importante para nosotros. Sin embargo, es bueno que en estos encuentros el equipo se consolide cada vez más”, concluyó.

Perú vs Islandia juegan el 27 de marzo desde las 19:00 horas (horario peruano) e el Red Bull Arena de New Jersey. Este será el segundo amistoso del equipo bicolor y se espera que Ricardo Gareca haga muchas variantes a su once titular.