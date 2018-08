Juan Carlos Oblitas sobre audios de corrupción: “Siento asco”

En la conferencia de prensa brindada por el gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, aprovechó para contestar diversas preguntas, muchas de estas relacionadas con los presuntos hechos de corrupción que vinculan a Edwin Oviedo con una red de tráfico de influencias entre empresarios y diversos jueces de la Nación.

En su alocución, Juan Carlos Oblitas fue enfático en hacer un deslinde entre sus funciones, que competen netamente al ámbito deportivo, con los sucesos de carácter político que han puesto en crisis la institucionalidad de la FPF.

“Eestoy en la FPF por un tema netamente deportivo. Deslindo el tema deportivo con temas que, desgraciadamente, todos conocemos y han enturbiado el ambiente; ello no debe intoxicar la parte deportiva. Por eso tengo que convencer a Ricardo, para eso estoy acá, pero por sobre todo blindar el proyecto deportivo. Si él acepta entonces vendrá la parte administrativa y contractual”.

Al preguntársele sobre su opinión sobre la serie de audios que han develado casos de corrupción en los cuales se vería implicado Edwin Oviedo, Oblitas contestó de manera contundente: “En temas específicos de audios donde se involucran a muchas personas que ahora están presos, siento asco al descubrir estas cosas” pero agregó: “Me da mucha pena que esto involucre a la Federación. Lo que quiero es que con mi presencia se separe la parte deportiva de la parte administrativa, de la judicial”.

Asimismo, reveló por qué ha salido recién al frente a contestar a los medios de comunicación: “Le pedí a Oviedo que salga y de explicaciones al respecto. Entonces, no podía hace la conferencia porque no hubo tiempo y porque nuestra Videna sigue cerrada”.

Posteriormente, Juan Carlos Oblitas fue preguntado si, a su opinión, Edwin Oviedo debería dar un paso al costado y dejar la presidencia de la FPF: “Esa es una decisión particular de Edwin Oviedo. Yo converse con él, las cosas que converse quedan en interno, respeto por sobre todo la institucionalidad, y eso es lo que todos tenemos que respetar, si da un paso al costado es una potestad exclusiva del señor Oviedo”.

Sobre su continuidad o no en la FPF al mando de la gerencia deportiva confesó: “Si estamos pendientes de una o dos personas, quiere decir que hemos fracasado porque lo que interesan son los proyectos deportivos y me preocupa que queden truncos. A veces nos enfocamos en los audios; en los últimos días solo se habló de eso, pero luego viene lo de la renovación de Gareca. Me quede o no el proyecto va a seguir, no que quiero los personalismo, la Federación y sus proyectos son lo más importante”_.