Velásquez da más detalles del Perú vs Argentina en 1978: "Es una realidad que se vendieron"

Una voz autorizada para hablar de la Selección Peruana es José Velásquez, mundialista e ídolo de Alianza Lima. Esta vez volvió a pronunciarse sobre el partido Perú vs Argentina en el Mundial de 1978 y ratificó lo que ya antes había dicho.

El ‘Patrón’ cuenta que no solo Ramón Quiroga jugó condicionado ese encuentro, sino también hasta cinco jugadores más.

“Es una realidad que los dirigentes se vendieron y muchos han investigado, hay hasta libros escritos. Que no tenga pruebas, no quiere decir que no haya pasado”, dijo el exfutbolista en una entrevista con el diario Trome.

José Velásquez dio nombres de hasta cuatro futbolistas de la época involucrados en este supuesto escándalo y se guardó otros dos para no “dañar sus carreras”.

“Y seis jugadores también se vendieron. Solo puedo nombrar a cuatro, porque hay otros dos que son famosos y les puedo dañar sus carreras. Los que se vendieron fueron Rodulfo Manzo, Raúl Gorriti, Juan José Muñante y Ramón Quiroga”, agregó.

“¿Por qué queríamos que no atajara Quiroga? Era argentino y lo iban a abordar, amenazar y queríamos protegerlo de alguna manera. Seis jugadores nos reunimos para decirle al técnico Marcos Calderón que no atajara Ramón Quiroga y aceptó. Al día siguiente, lo primero que hace, es ponerlo. ¿Qué puedes pensar? ¿Se vendió o no?”, puntualizó José Velásquez.

Como se recuerda, la Selección Peruana clasificó como primera de su grupo a la segunda fase del Mundial de 1978; sin embargo, en esta instancia no tuvo suerte.

Perú cayó ante Brasil (3-0), luego obtuvo otra derrota con Polonia (1-0) y se marchó con un 6-0 en contra ante Argentina, equipo que necesitaba cuatro goles para clasificar a la siguiente ronda.