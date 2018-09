Gabriel Costa: "Sería lindo jugar en la selección y representar a Perú"

El centrocampista de Sporting Cristal, el uruguayo Gabriel Costa, brindó una entrevista al diario El Comercio donde no ocultó su deseo de poder ser llamado por Ricardo Gareca y vestir la camiseta de la Selección Peruana.

“Sería lindo jugar en la selección y representar a Perú, un país que me dio toda la posibilidad de crecer como futbolista y persona. De todos modos, sé que aún faltan algunos meses para que eso pueda ocurrir”.

“Me ilusiona estar ahí pero el que decide es el profe Gareca, yo debo seguir haciendo las cosas bien dentro del campo”, agregó Gabriel Costa.

Asimismo, el futbolista ‘charrúa’ se mostró agradecido con Alianza Lima por abrirle las puertas del fútbol peruano y que no tiene “sentimientos encontrados” cuando los enfrenta con la camiseta ‘celeste’.

“Yo siempre voy a estar agradecido con Alianza Lima porque me abrió las puertas para llegar al Perú y jugar por primera vez en el extranjero. No tengo sentimientos encontrados cuando los enfrento, siempre trato de hacer las cosas bien para que mi equipo gane. Ahora me toca defender los colores de Cristal a morir. Todavía no he renovado con el club pero tampoco estoy desesperado por hacerlo, estamos en conversaciones y ya hay un arreglo de palabra”.

Cabe resaltar que el argentino Horacio Calcaterra, compañero de Costa, también es nacionalizado y fue convocado a la Selección Peruana para los amistosos contra Holanda y Alemania.