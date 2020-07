El fútbol, mucho más que un deporte en Perú

El fútbol es sin lugar a duda el deporte rey y para muchos el más hermoso del mundo. Y en esta parte del continente, en América del Sur, parece ser una obsesión.

Esto por supuesto que aplica para Perú. En las calles de todo el país, desde los pueblos más pequeños hasta las enormes ciudades, no hay lugar donde no se respire fútbol y no se platique sobre lo acontecido en la jornada del fin de semana en la Liga de Fútbol Profesional o bien de las hazañas logradas por el combinado nacional, tanto en los torneos continentales como en los mundiales de fútbol.

En Perú ir al estadio resulta una experiencia realmente emocionante. El más importante y con mayor historia es el Estadio Nacional de Lima, denominado como ‘la casa de la selección’, un recinto que también se lució como sede de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Pero no solo en los colosos deportivos se vive con intensidad el fútbol, los peruanos lo disfrutan desde sus casas viendo la TV y también con sus móviles con juegos como 11 Champions, una tragamonedas para futboleros. Bien dicen que la pasión no tiene límites y esto lo confirma.

Identidad nacional

Como ya se sabe, la creación del fútbol es atribuida a Inglaterra, país que reglamentó el juego hace más de 150 años. Sin embargo, en la actualidad el balompié es tan nuestro como cualquier platillo o vestimenta típica. Lo vivido hace un par de años, con la clasificación de la bicolor al mundial de Rusia 2018, hizo que la mayoría de peruanos (por no decir todos) conserve entre sus prendas una camiseta de la selección. Desde entonces es muy común ver a varios luciéndola con orgullo por las calles.

Viviendo un sueño

El equipo blanquirrojo no asistía a una cita mundialista desde la edición de España 1982 y 36 años después la clasificación a Rusia 2018 desató la locura en todo el país. El objetivo se cumplió luego de una tensa y complicada ronda de repechaje ante Nueva Zelanda.

La hazaña pareció unificar al país entorno al fútbol: regresó la alegría a los aficionados que vivieron la edad de oro del balompié inca y las nuevas generaciones por fin tenían su propia camada de ídolos. Sin duda alguna, se estaba viviendo un sueño.

Ya hablando de lo sucedido en el mundial, fue unánime el veredicto respecto a la participación peruana; el equipo blanquirrojo mereció más, aunque igual pudo despedirse a lo grande con un triunfo ante Australia. Tras la buena actuación de la selección, los directivos renovaron por tres años más con el ‘Tigre’ Ricardo Gareca, y con él la esperanza de todo el pueblo peruano que desea ver al equipo de todos peleando grandes cosas, como sucedió hace un año en la final de la Copa América ante Brasil, anfitrión y posterior campeón del certamen.

Esta es la actualidad del fútbol en Perú, un deporte que se confunde con la vida misma, que hace que los niños salgan a las calles a jugar que son Paolo Guerrero o Jefferson Farfán, que anotan gol y llevan a la blanquirroja a jugar otro mundial. Y tú, peruano(a), ¿cómo vives el fútbol?