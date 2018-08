FPF desmiente rumor y confirma permanencia de Juan Carlos Oblitas

Luego que el periodista Gustavo Cherquis asegurara en su cuenta de twitter que Juan Carlos Oblitas había renunciado a su cargo en la Federación Peruana de Fútbol, ahora es la propia FPF quien por vía de la mencionada red social infirmó que el ‘ciego’ sigue al mando de la dirección deportiva el máximo ente del fútbol peruano.

En la publicación de la FPF se puede leer el siguiente mensaje: “Desmentimos algunas versiones de medios de comunicación las cuales sostienen que el profesor Juan Carlos Oblitas ha renunciado a su cargo de Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol”.

De esta forma, la FPF le puso paños fríos a la información del periodista argentino de DIRECT TV quien se retractó en el Twitter y cambió la frase “renunció” por “ha tomado la decisión aun no oficializada”_, obviamente, borrando la publicación anterior.

Twitter

Juan Carlos Oblitas es, para Ricardo Gareca, una pieza importante dentro del trabajo en conjunto que vienen desarrollando y que tuvo éxito en el proceso al Mundial Rusia 2018. Sin embargo, el contrato del ex entrenador de la Selección Peruana culmina en diciembre y tras eso no hay certeza si renovará o no.

La presencia de Juan Carlos Oblitas en la FPF fue vital para lograr la renovación de Ricardo Gareca para el próximo proceso mundialista.