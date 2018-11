FIFA advierte con suspender a FPF si se modifica la 'Ley Oviedo'

La FIFA lanzó una dura advertencia en caso que el Congreso de la República del Perú modifique la Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol o ‘Ley Oviedo’, ante la cual tomará la medida de suspender a la FPF con “efecto inmediato”.

La propia FPF, a través de su cuenta oficial en Twitter, hizo público la extensa carta que le envió la FIFA, firmada por la Secretaria General, Satma Samoura, en el que señala con claridad que en caso el Legislativo apruebe, en segunda votación, la modificatoria de la citada ley, el fútbol peruano quedará suspendido de toda actividad internacional.

El Bureau del Consejo Directivo de la FIFA está pendiente de este caso y también está listo “para tomar las medidas oportunas conforme a los Estatutos de la FIFA, incluida una posible suspensión a la FPF”.

Además, en la carta, la FIFA aclara que la suspensión a la FPF se levantaría cuando el Congreso vuelva a promulgar la ley en su versión actual.

FIFA a FPF: Bureau de la FIFA decidió hoy que “la FPF quedará suspendida con efecto inmediato” si el Congreso aprueba en segunda votación los cambios a la Ley de Fortalecimiento pic.twitter.com/m4vh84R8VF — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) 5 de noviembre de 2018

Lo que dice la fpf

Luego de conocer la advertencia de la FIFA, el secretario general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Matute, aclaró lo siguiente:

“La advertencia de la FIFA es a la Federación Peruana de Fútbol, no al Congreso ni al Poder Ejecutivo. La FIFAes respetuosa de las instituciones y de la soberanía del país. El Congreso toma sus decisiones y es libre de decidir lo que es mejor para el país”, dijo a Canal N.

“La advertencia de la FIFAno es una afrenta. Todo es a la federación. Imagina que la Federación no le comunique esto a las autoridades peruanas y suceda una suspensión de la cuales estamos advertidos. Me dirían: ‘qué poca responsabilidad’. Lo serio y transparente es decirle al Perú lo que pasaría si se toman estas decisiones”, agregó.